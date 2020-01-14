大林消防分隊長李政諺會同防火宣導隊、義消和里長送上棉被、米等物資。(蔡依珍攝)

防火宣導隊分隊長倪惠倫獲也當場包了紅包讓她好過年。(蔡依珍攝)

防火宣導隊分隊長倪惠倫獲也當場包了紅包讓她好過年。(蔡依珍攝)

李政諺會同防火宣導隊、義消和里長送上棉被、米等物資。(蔡依珍攝)

78歲的吳張老婦人不良於行、左眼失明，生活起居全靠丈夫，孰料丈夫去年6月癌逝，只能靠照服員幫忙照料，光尿布錢每月就逾萬元，遑論房租、伙食費，唯一的兒子北上賺錢苦撐，轄區大林消防分隊2度出勤救護發現她生活困苦，14日特別送暖，年輕的隊員就像兒子一樣噓寒問暖，讓老婦人感動，哭成淚人兒感謝大家幫忙。

吳張老婦人年輕時和丈夫一同在台北印刷廠上班，退休後移居桃園、生活無虞，孰料10餘年前騎機車南下新竹探視父母親時慘遭後車追撞，從此不良於行，她感嘆對方是老人家未多追究，醫藥費卻壓垮全家，雖然辛苦但和丈夫、兒子一家三口仍溫馨和樂，孰料枕邊人去年中罹癌過世，她成獨居老人，靠照服員幫她擦澡、送餐，平時只能躺在機械床上，「沒人陪我講話，只能看電視打發時間。」

大林消防分隊長李政諺說，婦人唯一的兒子很孝順，為了她北上拼命賺錢、時常兩地奔波，為掌握母親狀況還辦手機、加裝監視器，左鄰右舍也會不時關心，像她去年和前年分別在廁所昏倒、摔下樓梯，都是鄰居報案、他們到場救護，同仁發現她生活困苦，特別在寒冬來關心，除送上物資，更幫忙加裝住警器，發現她機械床尾插滿插座的延長線，也當場檢視提醒注意。

婦人看到大家你一言我一句的關心，當場眼淚潰堤哭著和大家道謝，她說過去都一家三口圍爐過年，想到今年只剩她和兒子，一陣鼻酸，但她也堅強地說少了丈夫、卻多了大家的陪伴，提到兒子更滿是驕傲，說他每周有3天下班深夜會返回桃園陪伴，她總說不要太累、趕不回來沒關係，母子情深。

李政諺會同防火宣導隊、義消和里長送上棉被、米等物資，防火宣導隊分隊長倪惠倫獲也當場包了紅包讓她好過年，見婦人哭成淚人兒，送上擁抱安慰說：「你哭我也很難過，我們都會老，妳要堅強！」

(中時 )