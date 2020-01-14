順利連任的蔡英文總統今天表示，政府積極落實長照政策，未來要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧，也要繼續打造更綿密的社會安全網。有政府的政策還不夠，未來，還需要大家的幫忙，一起把資源發揮到最大。

蔡英文今天接見第27屆志願服務楷模金駝獎得獎人，10位得獎志工都有14年以上的年資，在不同領域積極貢獻，她逐一表揚得獎者事蹟。

86歲的劉林招花，有「超級阿嬤」的封號，是科學工藝博物館的傑出志工；莊居芳在雪霸國家公園管理處服務，致力推動環保，曾獲得「十大志工家庭楷模」的殊榮；曾溫珍英在高雄榮民總醫院擔任志工，曾獲得「德馨獎」及「愛馨獎」表揚；來自彰化老人養護中心的鄭鈴美，用心陪伴關懷機構長者，讓長者在機構中有「家」的感覺。

臺東市仁愛國小服務的張憲耀，幫助許多中輟生返回校園，曾獲得「教育奉獻獎」、以及「金安獎」的表揚；在中央氣象局南區氣象中心服務的葉惠珠，曾經身兼8處不同領域的志工；來自林口長庚醫院的宋碧子，用心服務病患，並且熱心提攜後進；自然科學博物館服務的劉益丞是推廣知識文化的重要志工。今天無法到場的方金香、林溪山貢獻花東地區，林溪山更是這一屆服務時數最高的志工，高達3萬3千多小時。

蔡英文表示，臺灣已經進入「高齡社會」，這3年多來，政府積極落實長照政策，未來也要讓長照2.0持續升級，提供長輩更周全的照顧。有政府的政策還不夠，未來，還需要大家的幫忙，一起把資源發揮到最大「我們一起繼續加油」。

(中時 )