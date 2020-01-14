春節前敦親睦鄰，輔英科大響應環境清潔周，總務長陳紹廉14日與永芳里長簡基成、師生、里民共上百人，攜手打掃校園周邊道路，校方也致贈Ｑ版春聯，校友並提供產品優惠券贈與里民，建立與好鄰居們的深厚感情。
輔英科大校長顧志遠表示，校方很重視與周邊鄰居的關係，秉持與地方共存共榮理念，14日動員師生走出校外，協助清掃附近環境；包括校友余雪萍所經營、知名「中外餅舖」即使畢業也不忘敦親睦鄰，慷慨提供優惠券給周邊住戶，憑券購物享9折優惠，讓民眾感受學校與校友的誠意。
校方動員本地生、境外生將近百人，上午9時從校門口出發，在進學路、136巷、167巷等巷道清掃，撿拾瓶罐垃圾；其中40多位越南、蒙古、陸港澳生首次參與環境清潔，對學校重視鄰里關係感到新奇又有趣。
永芳里長暨社區發展協會理事長簡基成也帶了約20名志工，老中青三代共同投入年前街道清掃，一片和樂融融。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。