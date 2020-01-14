助弱過年關！配合農曆年關將近，新北工會行善團首次與新北勞工局就業服務處合作，自1月1日起至3月31日止，試辦首波弱勢失業勞工求職送物資活動，提供前來中和就業服務站求職的弱勢勞工。如為身障、長期失業或中高齡等特定對象的求職民眾，經評估符合，可現場領取白米、麵條等民生物資。

勞工局長陳瑞嘉表示，「新北工會行善團」是由本市各大工會所組成的公益服務團體，透過工會的本業職能及人力資源，進行居家修繕、造型義剪、口腔義診、才藝表演、老人共餐、捐血捐物、職災勞工急難救助等各項行善活動， 108年共出動1500位志工，服務16574位弱勢民眾，自102年持續行善至今長達7個年頭，累計受惠弱勢民眾已超過5萬人，期盼這些善舉能夠拋磚引玉，引起社會更多迴響，讓更多的社會愛心一同加入關懷行列，將小愛串聯起來變成大愛，使行善的正能量散播到新北市每一個角落。

果菜包裝運送業職業工會理事長彭武雲表示，施比受更有福，有能力付出是幸福的，社會中有許多邊緣角落時常被遺忘，關懷社會弱勢一直是該工會持續努力的目標，工會會員也將繼續秉持有錢出錢，有力出力的精神，讓更多需要幫助的民眾感受到社會的溫情。

就業服務處表示，求職人如符合就業服務法第24條規定之特定對象，於中和就業服務站辦理求職登記後，將依工作意願、工作能力及經濟需求進行評估，經評估確有生活困難且急需物資者，將現場提供白米、麵條、罐頭等民生物資。

(工商 )