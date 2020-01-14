草莓食用更安全！經行政院農業委員會苗栗區農業改良場推薦，獲得防檢局108年「第一屆永續善農獎」肯定入圍前10名的青農袁婧清，採取有害生物綜合管理（IPM）管理病蟲害策略種植草莓，不僅農藥施用大幅減少46％，特級果產量更提高30％。苗栗場盼未來透過袁婧清領軍，積極推廣IPM，扭轉草莓農藥殘留印象，創造農友及消費者雙贏的局面。

苗栗場表示，永續善農獎係為表揚從事IPM成效良好的優秀農友而設立。袁婧清自108年起接受苗栗場團隊輔導，與實習植醫合作，利用有益微生物、天敵昆蟲、性費洛蒙等非化學農藥資材，徹底實踐IPM管理模式，大幅減少田間農藥施藥量達46％，初期產值更較慣行田區增加30％，並帶動周邊草莓園起而效之，當地農友欣喜反映「不僅有量更有價」。

苗栗場進一步指出，草莓的IPM係基於「預防勝於治療」概念，進行包含草莓苗病害檢測及監測、本田施行水旱田輪作、依據土壤檢測報告實施土壤改良，以及種苗定植前後施用有益微生物資材，最後於採果期間至少每2週監控病蟲害發生情形，以即時提醒農民使用防治資材。

同時，落實IPM要注意病蟲害防治適期，如蟲害方面，每片葉片二點葉?密度達5至10隻即施用非化學農藥資材，若密度過高已可見葉片危害狀，則施用推薦藥劑；定植初期即於田間每2公尺懸掛1個薊馬警戒費洛蒙，效期長達6個月，可有效減少薊馬防治藥劑。病害方面，在果實的灰黴病及果腐病好發時期，預先施用有益微生物，以降低發生率。

以往每到草莓產季就出現藥物殘留的訊息，苗栗場期盼未來透過永續善農草莓大使袁婧清的領軍，推廣作物有害生物綜合管理，減少化學農藥資材使用，進而創造農友及消費者雙贏局面。農友若有任何問題，可直接加入「苗栗場作物病蟲害諮詢診斷」Line群組或「草莓產業推動」Line群組。

(工商 )