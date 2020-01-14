公路總局人員簡報春節交通疏運計畫。（許素惠攝）

嘉義區監理所長李輝宏（中）、雲林監理站吳站長孟峰（右）及公路總局第五區養護工程處長陳錫恩提醒大家，出門

為因應春節交通運輸，公路總局上午發布疏運規畫，從1月22至29日間，日統、台西、 國光及統聯4家國道客運，南北往返每日加總293班次，約可疏運4萬7000人次，並機動開加班車；此外，連假期間89條中長途國道客運路線平均優惠票價85折，台3及台19線是雲林最易塞車路段，呼籲不到古坑劍湖山及北港朝天宮的人，行駛替代道路。

雲林監理站吳站長孟峰表示，日統客運往返行駛雲嘉與台北間共4條路線，每日約46班次，預估可疏運約1萬1000人次，春節期間搭乘，全票每張優惠50元。台西客運行駛雲林至台中間共3條路線，每日行駛約108~122班次，預估可疏運2萬5000人次。

此外，國光客運往返台北高雄，並行經西螺轉運站，每日約42~49班次，可疏運約2000人次。統聯客運行駛台北雲林、高雄雲林及台中雲林等，每日約56~78班次，預計可疏運旅客近9000人次。

吳孟峰表示，以上路線都會視乘客多寡機動加班次，並提供平均約85折優惠票價，搭乘國道客運、台鐵及高鐵，10小時內轉乘在地客運，使用電子票證可享有1段票或基本里程免費優惠。

公路總局第五區養護工程處長陳錫恩提醒，雲林台3線往古坑綠色隧道及劍湖山、以及台19線往北港朝天宮等路段易塞車，建議多搭乘大眾運輸工具。

(中時 )