國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義明天將率全體黨務幹部向中常會「總辭」，並在中常會提出組發會所擬「109年中國國民黨主席選舉時程（草案）」、「109年中國國民黨主席補選作業細則（草案）」，將於本月17日就要辦理補選公告，當天起到2月3日開放參選人進行黨員連署，總連署期間為18天，訂於3月7日進行投票改選。

依組發會提案內容，本月17日公告補選後，本月30日、31日將受理參選人領表，每位參選人依規定要繳交作業費200萬元，再依組發會提供的黨員名冊進行連署，2月3日、4日辦理候選人登記，2月5日、6 日進行連署查核作業，2月7日召開候選人資格審查委員會，確定登記候選人符合資格後，即辦理候選人號次抽籤。

而參選人資格必須曾任中央委員或中評委，且取得3％以上合格黨員連署。

此外，組發會將在2月10日前印製並寄發海外黨員通訊投票選舉票，2 月24日至26日繕造選舉名冊並公開閱覽名冊，3月5日印製國內選舉票，3月6日為海外通訊投舉票收件截止日期，7日在全國設約500個投開票所進行投開票作業，當天下午4時起進行開票，連同海外黨員通訊投票拆封計票，產生新主席。

(中時 )