2020總統大選落幕，總統蔡英文以817萬票連任成功。不過，雖然2020剛過，已經有媒體在關注2024的總統人選，調查發現，目前呼聲最高是新任副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲和新北市長侯友宜。

據《自由時報》報導，該報記者實地採訪年輕世代選民，認為誰是繼總統蔡英文後，2024總統人選，根據統計，呼聲較高為賴清德、鄭文燦、柯文哲和侯友宜。

(中時電子報)