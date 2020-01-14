2024總統人選 這四人浮上檯面 13:532020/01/14 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府。（示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選落幕，總統蔡英文以817萬票連任成功。不過，雖然2020剛過，已經有媒體在關注2024的總統人選，調查發現，目前呼聲最高是新任副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲和新北市長侯友宜。 據《自由時報》報導，該報記者實地採訪年輕世代選民，認為誰是繼總統蔡英文後，2024總統人選，根據統計，呼聲較高為賴清德、鄭文燦、柯文哲和侯友宜。 (中時電子報) #蔡英文 #2024 #鄭文燦 #鄭文燦 #柯文哲 #賴清德 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 蔡英文：繼續打造綿密的社會安全網 13:342020/01/14 政治 政治熱門新聞 【立院成綠院3】主席說了算 老K一言堂害慘顏寬恆 - 政治 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 有夠噁！吳敦義被游淑慧一招打臉 - 政治 2024總統人選 這四人浮上檯面 - 政治 藍青壯派要拉下吳斯懷 名嘴笑了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。