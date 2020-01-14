立委大選雖然已經落幕，但選舉訴訟卻方興未艾，前員山鄉民代表林錦坤向宜蘭地檢署寄發信函，指連任成功的民進黨立委陳歐珀涉嫌價公益推廣看國片之名免費發放電影票券，已明顯構成賄選，檢察官應儘速對陳歐珀提起當選無效之訴；陳歐珀則回應說，有關這件事情的始末早已經主動對縣民說明清楚，也願意接受任何檢驗，相信司法終會還自己清白。

林錦坤14日寄出電子信函給宜蘭地檢署，信函中指出，根據媒體及網路得知，本屆宜蘭縣立委選舉，陳歐珀在表態參選立委及有正式選舉活動後，假公益推廣看國片電影之名，由陳歐珀立委服務處發放免費電影票券，而陳歐珀也承認確有此事。

林錦坤認為，陳歐珀身為立委參選人之主體，卻以不正利益提供給里長等人，這種明示或默示要求免費受有電影票券進而影響投票，犯意明確，已構成賄選犯行，而開票結果陳歐珀當選立委，宜蘭地檢署應立即對立委當選人陳歐珀提起當選無效之訴，以符公職人員選舉罷免法之規定。

對於林錦坤的指控，陳歐珀回應說，對於之前服務處協助公益電影放映，遭到有心人士操弄為賄選疑雲，他本人已經在選戰過程中主動向縣民說明清楚；陳歐珀強調，自己一直都是清白選舉，願意接受任何檢驗，關於林錦坤向地檢署提出的指控，相信司法終會還給自己清白。

(中時 )