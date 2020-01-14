據《國是直通車》報導，大陸海關總署副署長鄒志武14日表示，中美簽署第一階段經貿協議以後，大陸增加自美進口不會影響進口其他國家產品，因為大陸有龐大市場，貿易也是多元化的。而中美簽署協議會使雙方貿易在互利共贏基礎上取得新進展，對兩國和世界都有利。

(旺報 )