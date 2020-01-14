陸海關總署：增加美進口不影響其他國家產品 13:582020/01/14 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《國是直通車》報導，大陸海關總署副署長鄒志武14日表示，中美簽署第一階段經貿協議以後，大陸增加自美進口不會影響進口其他國家產品，因為大陸有龐大市場，貿易也是多元化的。而中美簽署協議會使雙方貿易在互利共贏基礎上取得新進展，對兩國和世界都有利。 (旺報 ) #進口 #大陸 #產品 #貿易 #美簽 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 台灣不該捲入強權競爭漩渦中 04:092020/01/10 論壇廣場 美聯準會：貿易風險消退 2020全球經濟更好 15:442020/01/10 財經 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 18:102020/01/13 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 陸美簽貿協前 美日歐搶先討論陸補貼問題 13:062020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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