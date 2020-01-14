桃園機場第三跑道環評專案小組今(14)日舉行第二次初審會議，區段徵收導致的居民搬遷問題為本會議討論重點，但環團指出本次補件仍未見開發單位有詳實完整的評估，會議決議補正再審。

桃機航空城作為全台最大的徵收案，總開發面積723公頃，計畫興建的桃機第三跑道將影響大園及蘆竹地區3900戶近4萬居民生活，預定徵收面積達587公頃。環團今日在環保署前展開抗議，對於區段徵收、居民搬遷和油庫飛安等問題仍不見開發單位作詳細說明，面對質疑實問虛答，批開發單位桃機公司只想趕開發進度，不顧民眾居住權利。

大園區大海里居民表示，航空城開發案已延宕10年以上，居民無法決定老舊房舍是否要當下改建；另外環評委員定期更換，新上任環委沒有足夠了解航空城開發對當地居民的影響，導致環評一再卡關，居民對未來一片茫然，身心俱疲。

環境權保障基金會研究員許博任表示，開發單位於上次範疇界定會議中已決議替代方案為零，但交通部機場園區綱要計畫明確評估必須有B，C兩個同樣可達成計畫運量且影響較小的替代方案，以調和環境和人權衝擊，強調替代方案至少應該將B，C案與零方案併陳並評估，根據環保署106年提出的『社會影響評估技術規範草案』中，明確規範二階環評社會影響評估內容應落實社會影響分析報告，內容包括替代方案，社會脆弱性與社會影響預測的分析及評定。

台灣人權促進會專員余宜家表示，強迫搬遷會造成許多中產階級因此而成為社會弱勢，依照目前的環評報告，社會影響評估方面過於簡略，未能達到環境影響評估應有的預測，分析及提出減緩方案之功能，對於既有的安置計畫也十分粗糙，批評桃園航空城等同沒有針對社會影響進行評估，逕行開發恐造成人權災難。

開發單位桃機公司表示，雖然計畫搬遷區仍有10％的民眾反對搬遷，承諾未來會準確落實社會影響評估並提出具體處理方法，因此環評大會決議3月31日補正再審。

(中時 )