「港湖女神」高嘉瑜，打敗李彥秀成為新科立委，更拿下台北市立委第一高票，她表示將舉辦演唱會回饋選民。消息一出也引發網友討論，更有人想起羅淑蕾的歌聲。

高嘉瑜拿下台北市立委第一高票，打敗現任立委李彥秀，長相甜美、親和力十足，讓她受到許多年輕人喜愛，但嗓音卻讓人退避三舍，先前就曾在臉書分享《非常女》、《蘭花草》，讓網友印象深刻。

不過要開演唱會，可不是人人都買單。高嘉瑜表示，有阿伯打電話到服務處抗議，說「妳唱歌真的很難聽，千萬不要開演唱會！」但也有人想聽，所以還在思考要用什麼方式同歡同樂，但自己的喉嚨也一直還沒好。

對此，PTT有網友就點名羅淑蕾，表示「她唱歌明明也很有特色」，還貼出她唱《追追追》的片段，問「為何都不辦個演唱會咧？」而羅淑蕾唱歌的影片底下，有不少網友留言，說「這個不讚不行啦！」「唱歌比講話好聽→中肯啊」，也有人聽了忍不住大笑，「不忍心聽完」。

我覺得羅淑蕾唱歌比講話好聽

(中時電子報)