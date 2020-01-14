近期有台灣旅客以免簽方式入境馬來西亞，遭吉隆坡機場海關抽查，卻因身上現金不夠被遣返。台北市及高雄市旅行商業同業公會表示，有收到交通部觀光局函文，已轉發通知會員旅行社，請業者注意宣導。有旅行業者建議，自由行旅客出發前，應詳查各國的入境規則，才不會造成遺憾。

根據交通部觀光局統計，赴馬來西亞旅遊的台灣人，自2015年20萬1631人次、2016年24萬5298人次、2017年29萬6370人次、2018年31萬6926人次，逐年攀升。近期有國人投書外交部稱，以免簽方式入境吉隆坡國際機場時，遭海關以攜帶現金不足為由遣返。經查馬來西亞觀光局在台辦事處官網，確實有「證明有足夠資金在馬來西亞停留（每日100美元）」免簽入境規定。

交通部觀光局函文至旅行商業同業公會，鑒於近年赴馬來西亞國人人次明顯成長，為避免以免簽方式赴馬國人未讅上述財力規定而遭遣返，敬請會員旅行社協助宣導馬方規定。高雄市及台北市旅行商業同業公會均證實，有收到觀光局函文，已轉發通知會員旅行社，請業者們注意宣導。

旅行商業同業公會表示，團體客不太會有被盤查的問題，目前也尚未收到有旅行社同業向公會反應此事；至於個人免簽規定，海關是以「抽查式」作法，但自由行旅客會碰到此狀況應是少數，研判可能是自由行旅客跟海關間有發生什麼問題而被刁難。

不具名旅行業者指出，團體客入境吉隆坡，多半有領隊協助，且簽證手續均在台灣就辦妥，較少遇到海關刁難，自由行旅客因入境自理，遇突發事件只能自己想辦法解決，較有可能遇到突發狀況。

該不具名旅行業者建議，自由行旅客出發當地旅遊時，應事先詳查每個國家入境、簽證申請規則，並遵守該國規範，才不會讓開心出國旅行造成遺憾。

(中時 )