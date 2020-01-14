受惠美股在歷史高原區持續衝鋒，台股獲激勵，短多也持奮勇登高。周二盤勢在雙王開高趨堅，加上被動元件、矽晶圓等原物料報價看漲族群同開高走高，且富邦金、兆豐金與台泥等集團股成功扮演穩盤角色，使多方無後顧之憂。

加權股價指數擺尾收漲66.39點，報12179.81點，係近30年來收盤新高，單日漲幅0.55%，成交1529.2億元。

業內人士指出，大盤帶量衝高，呈現量價得宜榮景，在短線未出現失控量，且指數開高震盪拉出長黑，波段行情仍值期待。簡單的說，就是農曆年前的年終獎金資金行情值持續追蹤。

周三權值表現不佳者，包括中華電、南亞科、長榮航、群創、台塑化、台塑、統一、和碩、台灣大與聯發科等，腳步疲軟。力挺多方陣營集團股，包括台積電、股王大立光、鴻海、中鋼、台達電、第一金、長榮、台化、台泥、亞泥、富邦金、兆豐金、中信金、華航、日月光投控、聯電、廣達、仁寶及友達等。

上市、櫃表現不錯股票，包括國巨、美琪瑪、奇力新、禾伸堂、華新科、M31、華容、勝麗、同欣電、環球晶、聯鈞、美食-KY、台微體、麗豐-KY、聯亞、朋程、鈊象、弘塑及智伸科等，臉色紅潤。

(工商 )