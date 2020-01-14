上証及深圳指數雙雙處在季線、半年線及年線之上，MACD與KDJ指標形成黃金交叉，技術線型顯示指數呈現多頭排列格局，近1個月A股相對於全球主要股市表現突出，其中又以中小型股漲勢更為凌厲。富邦中証500（股票代號：00783）ETF經理人楊貽甯表示，中國在海外不確定因素逐漸降溫，且又受惠資金行情推升，加上官方政策題材挹注之下，預期2020年中國兩會召開之前，A股有望延續反彈行情。

楊貽甯指出，去年12月中美貿易談判達成協議，達成時點略優於市場預期，使得A股亦同步反彈。經濟數據持續好轉，除月初PMI外，去年11月社會消費品零售總額同比增長8.0%亦優於預期，預期經濟數據在政策支持之下，第一季度仍將維持擴張，有利於先前跌深之中証小盤500指數。此外，政策方面也為市場帶來正面預期，中央經濟工作會議重點以穩字當頭，貨幣政策定調轉為靈活適度，加上央行於1／1宣布降準，顯示政策方向更加寬鬆。

人行宣布自1／6起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，符合市場預期，此次降準預計釋放約8,000億人民幣資金，降準關鍵因應1月份流動性緊縮壓力，反映春節前企業和民眾現金需求，以及1月適逢財政存款上繳國庫、年初專項債券密集發行所致。在中國經濟下行趨勢不變，且人行維穩貨幣政策前提下，楊貽甯認為，2020年仍有降準及變相降息（下調MLF或LPR利率）的空間，預估幅度落在1～2個百分點，在降準組合拳啟動之下，A股後市行情不看淡。

同時又因北向資金仍持續呈現淨流入，截至1／2為止，累計淨流入己達10,036億人民幣，正式突破兆元大關水平，受惠MSCI三階段提高A股權重至20%、美中首階段貿易協議將在1／15簽訂、人行在1／6啟動全面降準等利多推升之下，預期將吸引資金持續流入，後市A股仍有反彈行情可期。

(工商 )