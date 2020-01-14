農曆新年將至，許多民眾過年時會攜家帶眷，到寺廟參拜祈願來年平安順遂，這項悠久傳統將因金融科技呈現新風貌！積極實踐數位金融的凱基銀行，協助包括有「台灣第一座天公廟」稱譽的「台灣首廟天壇」等嘉南地區5大宮廟，建置電子支付系統，方便民眾使用悠遊卡、信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機行動支付，輕鬆添香油錢或點燈。廟方藉此啟動數位轉型，強化金流管理並深化年輕世代經營。

根據內政部「全國宗教資訊網」資料庫顯示，截至2019年12月底台南市正式登記的一般寺廟宮廟共1087間。其中距今已逾170年歷史的「台灣首廟天壇」，近日與凱基銀行攜手導入悠遊卡小額扣款、信用卡刷卡及行動支付系統，展現與時俱進的企圖心。凱基銀行的數位創新能力，打造「台灣首廟天壇」為台南市第一家導入電子支付的廟宇。 凱基銀行總經理曹慧姝表示，金融數位創新的核心，仍應從「解決需求痛點」出發，讓客戶身處不同生活場域，皆能享用便利金融服務，這也是該行積極落實「開放銀行」理念的初衷。除了「台灣首廟天壇」，凱基銀行上個月亦協助「嘉邑城隍廟」成為嘉義市首家導入電子支付的示範宮廟，且近期陸續完成「台南市關帝殿」、「台南大觀音亭」、「台南太保宮」等3家宮廟電子支付系統的設置。預期今年全國將有更多宮廟在凱基銀行的專業規劃下，順利參與「嗶經濟」，也響應政府電子支付政策。 曹慧姝指出，凱基銀行為宮廟設計的金流管理平台，不僅整合悠遊卡、信用卡、手機行動支付等多元支付工具，還可配合個別需求，建置宮廟官網線上刷卡、信用卡定期定額扣款等功能。一方面幫助最傳統的宮廟產業無痛運用科技，擴展觸角經營年輕族群；另方面也協助廟方打造金流管理基礎工程，並提供財務管理解決方案，廟方藉此可優化自身的服務流程、強健管理體質。對凱基銀行而言，這也是讓銀行能深入社區生活、相當具有意義的跨界合作。 即日起，民眾到台灣首廟天壇、嘉邑城隍廟、台南市關帝殿、台南大觀音亭、台南太保宮等5大宮廟添香油錢或點光明燈，可選擇使用悠遊卡在單筆上限1,000元，或單日上限3,000元的金額內一「嗶」支付。上述前4家宮廟同時提供刷卡服務，方便想奉獻較大金額的信眾，可在信用額度內刷任一家銀行的信用卡，還可使用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay三大行動支付，十分便利。如此一來，民眾無須擔心人潮擁擠帶現金會被扒走，也不必受限於春節銀行不開門提領現金不易，可安心自在對神明奉獻滿滿心意。

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