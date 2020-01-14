2020大選落幕，國民黨在這次的立委、總統雙輸，不僅韓國瑜大輸兩百多萬票，連台中一向被視為相當穩固的顏寬恆、沈智慧兩席立委，都被打敗了！而打敗沈智慧的民進黨莊競程到底是何許人也？資深媒體人陳東豪直呼：問十個有九個不知道！

陳東豪在政論節目中表示，台中的兩席中，打敗顏寬恆的陳柏惟本來就有聲量，先不討論；但是打倒沈智慧的莊競程卻不一樣，連林佳龍身邊的人都不太認識他！而莊有甚麼樣的政治背景？仔細一看，他竟然只是資深台中市議員曾朝榮的姪子，而且從來沒有做過民進黨黨工。

陳東豪分析，沈智慧的選區相當不簡單，是台中市的北北屯，這裡是當地軍公教最多的地方！在2016國民黨最慘的時候，時任立法委員的盧秀燕還在當地拿下108,446票！而今年沈智慧也沒給國民黨丟臉，拿下了109,466票，還比上一屆多了一千多票；但是莊競程卻能在一位民眾黨候選人在旁分票的狀況下，從四年前民進黨獲得的84,117票，到今年一口氣狂拿114,738票！憑空多拿了三萬多票！

光靠返鄉投票是不可能拿這麼多票的，陳東豪分析，這次選舉不僅是在外工作、讀書的遊子回鄉投票，讓投票率衝高，更有大量的當地軍公教「倒戈」！這才是國民黨大敗的主因！

(中時電子報)