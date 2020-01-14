國民黨在總統、立委選舉慘敗，國民黨不分區立委、前陸軍中將吳斯懷遭到黨內青壯派要求辭職。國民黨文傳會副主委王鴻薇甚至認為一旦吳斯懷進入國會，將成為民進黨的政治提款機，恐無法好好修正兩岸論述。

對此，有資深媒體人直言這些青壯派檢討有問題，難道他們就沒有責任嗎？現實情況是，下架吳斯懷國民黨還要不要黃復興選票。

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(中時電子報)