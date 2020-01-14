根據2019年金管會數據，在台支付、轉帳與儲值金額表現優秀的街口電子支付服務，今（14）日宣布正式跨出台灣、走向日本，成為全台首家過跨境合作可用於境外支付的電子支付機構。街口指出，日後將會持續拓展國人經常出國旅遊的目的地國家，讓街口支付伴隨用戶暢遊世界。

街口電子支付本次推出的跨境電子支付服務，攜手日本各大支付機構，包含日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment、日本樂天銀行，以及全球最大第三方預付卡公司InComm Japan，還有NETSTARS以及UNIVA PAYCAST等公司。

為什麼去日本要用街口支付？免1.5%海外刷卡手續費

街口執行長胡亦嘉指出，街口電子支付的跨境支付服務，不使用現有信用卡體系，透過與日本合作夥伴提供金流服務，由於跨過國際信用卡支付機構，因此可免去1.5%海外刷卡手續費。更由於與銀行批次換匯，能有更好的匯率（優於現鈔賣出價千分之2.7）。當日匯率會清楚顯示在用戶的街口App中以及交易紀錄中，便於用戶查看。

街口電子支付推出日本跨境支付服務，打看街口可以看見當日日圓匯率。（黃慧雯攝）

根據街口提供的資訊，街口電子支付現階段在日本已經開通免稅店、百貨公司、大型電器以及藥妝店等消費場景，未來將會持續增加支援通路，東京羽田機場就將在農曆年後全面上線，預計在2020年東京奧運前進入重要通路。當前根據街口說法，在日本已經有8000~10000家商店可接受街口支付，預計在東京奧運期間預計達到10萬家的目標。除了日本地區外，街口也預期針對台灣旅客較多的南韓地區，計劃在今年開通街口跨境支付服務。

街口電子支付推出日本跨境支付服務，目前日本上線店家。（黃慧雯攝）

為慶祝跨境支付服務上線，街口即日起至4月5日，在日本使用街口支付，除了2%街口幣回饋無上限之外，街口電子支付再推出筆筆18%現金回饋活動（等於回饋總共20%)，單筆最高回饋200元，詳情可見街口App公告。

台灣街口支付店家 增會員累點以及數位行銷工具

而今日街口除了宣布日本跨境支付服務上線外，也宣布針對街口支付店家端的服務，新增「自動累點」以及數據行銷兩大功能。街口將可在保護用戶資料的前提下，在今年農曆年後推出全新的街口數據行銷功能，店家可以根據需求，設定想要傳送電子優惠券的用戶型態（可設定年齡區間、性別、離店距離等等）進行篩選，街口將會針對店家的需求隨機推送優惠券，店家也可在設定電子優惠券發送過程中，設定折抵方式、可用折抵人數還有可用日期等等，所需行銷費用也會在設定好各樣條件後顯示。街口用戶則在消費時，會主動關聯電子優惠券，並推薦最優惠的優惠券（如果同一店家有多張優惠券），讓使用者能省荷包，店家也能更快速接觸到消費者。

街口針對店家端推出數據行銷服務。（黃慧雯攝）

街口針對店家端推出新增「會員自動累點」功能。（黃慧雯攝）

另外，街口繼消費時整合電子發票載具之後，今日宣布推出數位會員卡功能，消費時一刷條碼就可同時付款、存入發票載具，以及進行會員累點功能。目前，此部分已經與全家便利商店、萊爾富以及環球購物中心的會員整合，今年Q2則將攜手會員集點服務商Ocard，讓整體結帳更有效率，預期能夠為商戶增加會員數以及黏著度。

(中時電子報)