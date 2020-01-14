選前館長打賭若蔡英文連任就要請萬份雞排，如今選舉結束館長也將兌現承諾，不過仔細一看，只見館長在影片中秀出超迷你的袖珍雞排，讓不少網友看了笑翻說，館長很在乎我們的健康，吃起來不會有負擔。

去年12月館長打賭，如果蔡英文可連任，就要請一萬份雞排，選後館長也在直播中喊話要加碼到一萬二千份雞排，因為六都這樣比較好均分，一個城市剛好兩千份。後來館長也在影片中，秀出精緻的「3公分迷你雞排」表示，之前也沒白紙黑字說到底要請多大的雞排，因此預告網友可能會收到這款迷你雞排喔！

影片曝光後，引發網友熱議，「換成這個尺寸讓我更想要」、「一口雞排，還有骨頭，館長為了我們的健康，真是太感動了」、「支持館長這樣發雞排！！！太搞笑了」、「這個雞排，吃起來不會有負擔」、「雞排變雞塊笑死」。

後來也有網友點名之前發下豪語說，只要「蔡陰魂」拿到800萬票，就請全台灣人吃雞排的何先生，「發這大小就行了」。

(中時電子報)