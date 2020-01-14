衛福部長照司去年公布「住宿式服務機構使用者補助方案」，提供入住機構者依照所得稅率，獲取一年4.56萬至6萬元的補助。受惠的5.1萬人當中，仍有1.7萬人尚未完成申請。長照司表示，補助方案的受理將在2月中截止，呼籲符合資格者把握時間申請。

長照司去年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，提供入住機構滿90天、綜合所得稅申報資料為累進稅率未達20％、非按20％稅率課徵基本稅額者進行申請，適用的機構包括一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、榮民之家及兒童及少年安置及教養機構等，計有5.1萬人符合條件。

該方案補助金額依住宿者或其撫養人所得稅率級距分級予以補助。級距若為12％，每年可獲4萬5600元補助；級距5％者，每年可獲5萬4000元補助；級距0或沒有申報資料者，則每年獲得6萬元補助。

長照司副司長周道君表示，截至目前，5.1萬人當中，仍有1.7萬人未完成申請，其中包括已申請但仍在進行資料修正者，以及完全沒有進行申請者。長照司推估，目前仍有部分民眾不曉得此資訊，長照司將責成各縣市政府進行督促，要求住宿式機構協助住民申請。

民眾可瀏覽衛福部長照專區的長照2.0「住宿式服務機構使用者補助方案」，查詢相關細節，憑申請書向去年度最近1次入住機構所在地的直轄市、縣(市)政府申請，申請截止日為2月15日。

(中時 )