台中市議長張清照14日舉辨「庚子迎新春揮毫贈春聯」活動。（陳淑娥攝）

清水區生活美學會常務理事張木村也號召10多位志工到場幫忙。（陳淑娥攝）

農曆年即將到來，家家戶戶都會貼春聯感受年節氛圍，台中市議長張清照14日舉辨「庚子迎新春揮毫贈春聯」活動，邀請李榮鈞、陳榮治、鍾機良等12位書法老師現場揮毫，民眾大排長龍，直呼手寫春聯更有年味，一定要帶一幅回家張貼。

「庚子迎新春揮毫贈春聯」在清水服務處舉行，張清照表示，「送春聯結好緣！」希望讓鄉親感受濃濃年節氣氛，他也拿著大幅春聯「鼠來寶」向大家拜年，更祝福民眾過好年，現場氣氛熱鬧。

排隊民眾表示，手寫春聯比印刷更有人氣及年味，還能請老師寫出自己喜歡的詞句，大排長龍都很值得；目前就讀五專陳同學說，他說在網路看到訊息，現在剛好放寒假，所以特地一早趕來排隊，領春聯沾年節喜氣。

張清照指出，他二哥、前議長張清堂任內開始舉辦贈春聯活動，至今已10多年，他上任後接棒繼續，索取春聯民眾一年比一年多。

今年特別請來12位老師，包括李榮鈞、陳榮治、鍾機良、楊隆明、施嬉滿、林淑琴、楊金村、卓彩雲、陳友銘、鐘金水、黃永宏、王彰麟等；清水區生活美學會常務理事張木村也號召10多位志工到場幫忙。

(中時 )