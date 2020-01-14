渡過波動劇烈的2019年，低利率環境可望持續對投資市場有支撐，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，今年利率往上走的機率不大，謹慎樂觀看待今年，希望今年股票及債券能有活躍的表現。

儘管去年受到中美貿易戰影響，大環境變動劇烈，不過櫃買市場相對表現不錯，上櫃股票總市值由108年初的2兆8266億元攀升至年底的3兆4335億元，投資人上櫃股票持股增值達6070億元，獲利超過20%以上。

櫃買中心在108年新編了「櫃買富櫃200指數」，該指數網羅200家市值規模最大的上櫃股票，結合了波動度高、漲跌點數易於觀察及高流動性等特色，該指數在108年漲幅高達24.58%，領先櫃買大盤指數漲幅。

陳永誠表示，雖然中美貿易戰達成初步協議，但因今年是美國大選年，政治經濟情勢還是會有變化，必須謹慎，不過利率低為投資市場提供支撐，預估今年利率往上走的機會不大，謹慎樂觀看待今年，希望今年股票及債券能有活躍的表現。

(時報資訊)