針對王姓女網友嗆聲「還有兩個小孩可以被砍」，時代力量不分區立委當選人「小燈泡」媽媽王婉諭提告，王姓女網友昨晚出面道歉，聲稱喝醉亂留言。對此，王婉諭今受訪表示，她接受道歉，並理解對方是因情緒激動下產生的不理性言論，但此案是公訴罪，並非一方能撤銷告訴，後續的法律程序，仍須由檢調司法處理。

王婉諭當選不分區立委後，遭網友留言恐嚇，「沒關係，有兩個可以被砍」，王婉諭事後提告，留言的王姓婦人昨晚在國民黨台北市議員羅智強陪同前往警局說明，並道歉表示，自己喝醉亂留言，只是一時情緒的抒發，沒有想要傷害任何人。

對於留言恐嚇的網友出面道歉，王婉諭表示，透過媒體有看到該網友道歉訊息，也能理解對方因一時情緒激動產生不理性發言，同時粉絲專頁也收到其他網友道歉訊息，「我們能接受道歉，由於此案為公訴罪，並非我們一方能撤銷告訴」。

王婉諭呼籲，言論自由不應無限上綱，這種傷害他人、激化對立的不當言論，不適合、也不應該出現在你我的生活中，並應該為不法的言論負起責任。

(中時 )