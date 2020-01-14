警方進行實地勘察，發現車主遭投訴的現場，黃線處僅有2.3公尺。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市一名車主將汽車停在澄清路上一黃線與紅線相交接處，遭民眾檢舉自小客車在紅線違規停車，遭罰900元，車主不服提出申訴，認為車子停在黃線，警方為何開罰？三民警二分局交通組組長劉易鑫出面解釋申訴駁回的原因。

派出所10月份接到民眾電話，檢舉在澄清路上有一輛自小客車違規停在紅線上，並拍下照片向警方投訴，警方根據照片舉發，隨後車主在12月份提出申訴，認為他明明停在黃線，為何遭到警方開罰？

劉易鑫指出，接獲申訴後，警方進行實地勘察，發現車主遭投訴的現場，黃線處僅有2.3公尺，並無法容納一部3公尺左右的自小客車，當時雖然自小客車輪子確實停於黃線，但前後領空已經壓到紅線，因此自小客車紅線違停屬實，申訴遭到駁回。

劉易鑫表示，警方有跟交通局了解，黃線僅有2.3公尺的長度，是為了提供機車臨停，並不是給汽車臨停使用，警方認為此交通工程稍有不合理之處，所以向交通局提出建議，將黃線延長或是將2.3公尺的黃線改成紅線，避免再度發生一樣的事件，但目前還在等待交通局的回覆。

(中時 )