放火燒台灣民政府 前北市議員李承龍判9月 14:302020/01/14 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前台北市議員李承龍與女子邱晉芛4年前因政治立場與「台灣民政府」不同，竟潑灑汽油其中央會館的鐵柵門，由邱女以網路現場直播；一審依公共危險罪將李、邱各判刑1年2月及8月，高院改判8月、7月。可上訴。 高院改判理由認為，李男及邱女為表達不同意見，即率以汽油潑灑台灣民政府中央會館之鐵柵門，並點火燃燒，以此激烈手段抗爭致生公共危險，危害社會治安，誠值非難，但考量2人已自首，量刑刑度略減。 (中時 ) #政府 #台灣 #李承龍 #中央 #汽油 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉米庫存驟降 陸傳喊停乙醇汽油計畫 04:092020/01/10 全球財經 台北迪化年貨大街明開跑 台灣宅配通輕鬆宅回家 15:522020/01/10 生活 中小企業投資台灣 50嵐投資3億蓋物流中心進軍世界 17:342020/01/10 財經 賴清德呼籲：英德配贏大選，捍衛台灣主權部隊一定要過半 21:452020/01/10 政治 韓支持者聚集 藍中央黨部計票中心啟動 16:432020/01/11 政治 蔡英文總統「團結台灣，民主勝利」致詞全文 23:302020/01/11 政治 育兒福利加碼 青年政策聚焦4面向 04:092020/01/12 產業特刊 油價震盪走揚 汽、柴油各漲0.1元 16:262020/01/12 財經 大選落幕 旅行業盼落實觀光政策 04:102020/01/13 財經要聞 人民選擇了什麼 04:102020/01/13 時論廣場 社會熱門新聞 要9萬下車費！新娘婚禮被嗆：老子不結了 - 社會 3人遊日本 他竟趁女友睡著與妹妹洗鴛鴦浴 - 社會 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 資深媒體人疑病逝家中 同業：他近年突然暴瘦 - 社會 傅崐萁夫婦謝票傳意外 縣府秘書摔下宣傳車受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。