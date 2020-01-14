前台北市議員李承龍與女子邱晉芛4年前因政治立場與「台灣民政府」不同，竟潑灑汽油其中央會館的鐵柵門，由邱女以網路現場直播；一審依公共危險罪將李、邱各判刑1年2月及8月，高院改判8月、7月。可上訴。

高院改判理由認為，李男及邱女為表達不同意見，即率以汽油潑灑台灣民政府中央會館之鐵柵門，並點火燃燒，以此激烈手段抗爭致生公共危險，危害社會治安，誠值非難，但考量2人已自首，量刑刑度略減。

(中時 )