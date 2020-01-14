新北市衛生局鼓勵民眾戒菸，去年舉辦戒菸競賽，吸引2萬7000多人參加，最後有X人戒菸成功，其中懷胎9月的劉小姐懷孕之初與先生下定決心一起戒掉超過20年的菸癮，不僅成功戒菸，更幸運抽中10萬元獎金，讓兩人喜出望外。

新北市今天上午在市府8樓舉辦戒菸競賽頒獎典禮，三階段活動共頒發179萬元獎金，其中現場抽出3位成功戒菸者，各得10萬元獎金，可謂健康、財富雙收。

幸運抽中10萬元的劉小姐與丈夫菸齡超過20年，去年劉小姐懷孕，2人為了還未出生的寶寶，下定決心一起戒菸，甚至連弟弟也跟著戒菸，共組無菸家庭。

劉小姐說，戒菸需要堅強意志力，互相監督很重要，成功戒菸後，對菸味變得很敏感，以前自己抽菸不覺得臭，現在別人抽菸遠遠就聞到臭味。

邱先生因為太太懷孕，在淡水馬偕醫生的勸戒下參與戒菸門診，另一位蔡先生則是因為心肌梗塞送醫進行心血管手術，在醫師及衛教師勸戒下，成功戒菸，2人同樣抽中10萬元大獎。

衛生局長陳潤秋說明，戒菸競賽活動分三階段提供總獎金179萬元，第一階段只要參與戒菸就可獲得刮刮卡，最高1萬元大獎；完成八周療程又有機會抽中最高1萬元；滿3個月戒菸成功者，最後抽出3位10萬元得主。

衛生局健康管理科長陳欣蓉說，戒菸產生的戒斷症狀、心理成癮都會讓人難以堅持，透過專業人員協助戒菸，成功機率就能大幅提高，歡迎民眾加入戒菸行列，合約醫療院所及藥局請上戒菸治療服務與管理網站查詢。

(中時 )