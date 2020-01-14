合勤控（3704）旗下子公司兆勤科技14日宣佈，延攬思科（Cisco）前大中華區長、HPE Aruba前中國區副總裁田瑛睿出任全球業務行銷副總經理，藉以強化全球中小企業與家用網通市場布局，加速中小企業數位轉型。

合勤集團執行長兼兆勤科技總經理楊國榮表示，將仰賴田瑛睿在世界知名科技企業超過20年的豐富經驗，負責掌管兆勤全球銷售策略，同時帶領全球行銷業務團隊，強化兆勤在全球中小企業與家用網通市場布局與領導地位，未來將借重他過去在網通產業的豐富經驗，以及在業務行銷方面的傑出表現，帶領兆勤創下更亮眼的成績。

田瑛睿表示，兆勤過去已在中小企業網通市場建立領導地位，而中小企業是全球經濟成長相當重要的一部分，他們需要透過最新的資訊科技與解決方案，更有效且聰明地開發、服務以及留住客戶，著眼於此，未來兆勤將透過雲端、AI及資安防護三大主軸，提升中小企業營運效率，加速中小企業的數位轉型，並確保兆勤可以在競爭激烈的全球市場中持續成長，保持領導地位。

田瑛睿過去20多年在大中華與東南亞地區資通訊與網通產業累積豐富經驗，專長橫跨通路管理、策略客戶管理和業務發展。曾任職於思科（Cisco）大中華區長達11年；並在2013年轉任HPE Aruba中國區副總裁，負責策略經營、商業/中小企業業務及通路管理，帶領業務與通路轉型，特別著重於解決方案的銷售、代管服務及建立整體商業生態系統。在經營方面，田瑛睿也擁有深厚的專業經驗，獲得極高評價，這次出任兆勤全球業務行銷副總經理，身負重任，備受市場關注。

(工商 )