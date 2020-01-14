加工出口區不少廠商春節期間仍正常生產，經濟部加工出口區管理處為協助區內廠商掌握商機，持續營運，春節期間仍續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等多項便民措施。

加工處表示，春節實施持續服務已行之多年，廠商若於春節連續假期間有申辦貨品輸出入許可證之需求者，可預估日期事先申請，該處特配合廠商需要安排人力加班審辦，並結合海關通關業務，讓加工區貨品進出口通關全年順暢無阻。

此外，消防隊人員輪值會配合區內廠商，執行春節期間各項安全維護及緊急救護任務，24小時全天侯待命加強區內巡邏，以防意外事故；另配合廠商持續生產需要，區內清潔隊於1月23日、24日（除夕）及27日（初三）仍繼續出勤服務區內廠商清運廢棄物。

區內保警及保全也將加強春節期間園區全天候巡查工作，廠商及民眾如發現任何危害、可疑現象或緊急事件，均可向加工處「24小時緊急應變中心」反映，將立即派員處理。

(工商 )