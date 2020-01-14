材料製造商科思創與農夫山泉和聚碳酸酯回收企業奧塞爾10日於農夫山泉杭州總部簽署了一項19升聚碳酸酯水桶回收增值再利用的三方合作協定。透過此次合作，三方將進一步優化農夫山泉19升聚碳酸酯水桶的回收效率，提高回收過程的可追溯性與回收品質，讓不再使用的水桶重獲新生。

科思創中國區總裁雷煥麗表示，作為聚碳酸酯的發明者，科思創長期關注各種消費後回收聚碳酸酯解決方案的開發。聚碳酸酯極具價值，因此我們致力於透過與價值鏈夥伴合作，來實現聚碳酸酯的回收增值使用，促進循環經濟發展。藉由產業鏈合作回收可以提升材料的可追溯性和品質，合作各方和社會都可從中受益。

科思創前身公司拜耳於1953年發明聚碳酸酯。該工程塑料具有堅固、輕質、透明和耐高溫等特點，可實現更高的設計靈活度，且無味無臭，對人體安全無害，符合美國FDA和歐盟衛生要求。現已廣泛應用於交通、建築、電子電氣器、家電、醫療健康、LED照明等產業。

根據此次協定，農夫山泉負責收集回收不再使用的19升聚碳酸酯水桶，年回收量約100萬支。然後交由塑膠回收企業奧塞爾進行切碎、清洗和再造粒。科思創對經處理後的塑膠粒子進一步加工，製成高性能回收塑膠，並再次應用於電子電器、家電及汽車等產業。

農夫山泉董事會秘書周力表示，此次合作，讓包裝飲用水產業使用後的聚碳酸酯水桶透過回收、再生、改性再應用到電子電器、家電、汽車產業，能夠促進聚碳酸酯材料循環的永續利用。農夫山泉後續將持續努力與回收產業鏈各方合作，希望能促進塑膠材料應用的永續健康發展。

中國循環經濟協會副會長兼秘書長趙凱表示，材料回收再利用是循環經濟的重要一環，不容忽視。農夫山泉、科思創以及奧塞爾的三方合作實現了塑膠回收後的高值化應用，為中國閉環回收體系的建設發揮示範作用。

作為實踐循環經濟戰略的一部分，科思創自去年年初即以創始成員身份加入了《終結塑膠廢棄物聯盟》。該全球化聯盟由多家企業組成，旨在以最大程度減少塑膠廢棄物對自然環境的影響，同時推廣各種消費後塑膠的解決方案。去年，科思創還加入了全新的《循環塑膠聯盟》，透過與其他企業和組織合作，在歐洲促進塑膠的回收利用。

科思創希望未來能與更多參與者合作，共同構建新的回收價值鏈，以探索實現循環經濟的最佳解決方案。

(工商 )