為了強化與南臺灣在地產業的互動與合作，工研院14日在臺南六甲院區舉辦南臺灣產業大進擊創新論壇，一口氣展示近30項在「數位轉型」、「在地優勢」及「培育新創」等三項領域上的亮點技術，如可提供水產養殖業監控水質的微感測系統、新世代最有潛力的太陽能技術染料敏化電池及協助傳統產業變身數位智慧工廠的智慧化生產系統等，不僅橫跨全球最夯的創新科技，更透過與南部指標性廠商合作的產業化成果，提供南臺灣產業創新升級的科技大補帖。

工研院院長劉文雄表示，南臺灣產業轉型是帶動臺灣經濟成長不可或缺的力量，工研院呼應政府區域經濟平衡發展政策，長期以來重視南部產業，結合在地產官學及中央政府資源，以三大策略積極推動南臺灣產業全面升級。

首先在「推動產業升級」上，現在全球都在積極發展工業4.0或智慧工廠，工研院整合全院力量協助南部產業走向智慧化，像是協助塑膠射出機械大廠富強鑫導入模穴壓力感測器，可在製程內即時品質篩選，提升效率，也協助螺絲大廠世豐導入生產管理系統，提升產品達交率至9成至上；其次，「發揮在地優勢」針對南部現有具優勢的關鍵聚落，如紡織、新農業、綠能等，工研院秉持創新理念，結合新科技與產業共同打拼，包括協助檸檬加工廠永大將檸檬果皮開發成牛隻飼料及協助種植蘭花的青山蘭花開發保養品，都是將在地產品加值再利用的成果。第三，「注入創新活水」則是為了替南臺灣育才、留才，鏈結產官學研資源打造如創莘園、贏地及KO-IN智高點等育成基地，協助在地年青人推動創新創業，注入產業新活力。

工研院期許未來有更多廠商能加入，攜手為南臺灣提升創新研發活力及創造產業經濟價值共同打拼。 代表經濟部出席的技術處副處長林德生表示，面對全球產業激烈、快速的競爭壓力，創新與轉型是南臺灣的產業面對的共同課題，為了要為促進南台灣產業全方位創新發展，因應國際產業發展趨勢與挑戰，經濟部不斷的為南臺灣投入創新研發的資源與設施，在臺南綠能科學城裡的「綠能科技示範場域」，去年底正式啟用，已經開放招商業者及法人單位進駐，很感謝在工研院在20個月內，陸續完成硬體設施，進駐超過200位研究人員。

期望工研院持續扮演南部的數位轉型推手，以研發能量結合產業，將在地產業化成果在南部遍地開花，吸引人才回流，讓南臺灣成為青年世代發揮的創新創業舞台。臺南市市長黃偉哲指出，「智慧新都」是市府積極推動的目標，臺南市這一年來招商引資有亮眼成績，國際知名大廠谷歌Ｇoogle，將臺南視為第一個採購再生能源的城市，也在臺南設置資料中心，以及受到美中貿易戰影響，許多海外企業鮭魚返鄉投資，也都選擇落腳臺南，臺商回流本市投資26案，總投資金額超過1,272億元，加上臺南科學園區開始擴建及新建廠房與沙崙智慧綠能科學城各項工程也將陸續完工，臺南現在已經準備就緒，要成為南臺灣創新研發的基地。他表示，去年剛就任時參加工研院在南創舉辦的南臺灣產業論壇，看到許多創新技術的展示，過去一年市政府與工研院以及產官學研都已展開許多跨領域的合作，未來包括臺南沙崙綠能園區等計畫，期待工研院能引進更多創新科技，讓臺南成為最具科技感的古都。

為提供南部廠商導入智慧科技的實際應用案例，工研院也舉辦「跨域創新 智匯南臺灣」產業論壇，針對循環經濟、3D列印、智慧工廠及AIoT智慧物聯網等領域提供最新產業趨勢。工研院長期的合作夥伴台塑企業董事長兼總經理林健男，針對台塑近來導入AI的作法與應用發表演講，強調台塑去年開始全面推動AI相關技術的開發應用，以確保作業環境改善，並提升產品品質、生產及管理績效，今年將進一步推動，希望將AI的觀念普及到所有員工。

他也盛讚工研院是產業界最堅實的夥伴，目前台塑與工研院積極開發的第三代太陽能電池─染敏電池，已在臺南沙崙建置試量產線，亦將高雄仁武廠區設定為量產基地，目前已進行場地整建、設備配置等初步規劃，對未來市場商機深具信心。 此次論壇同時舉辦產業成果展，也展出與南臺灣10家指標性廠商的合作案例，包括可提供水產養殖業監控水質的微感測系統，已協助屏東的石斑魚苗養殖業者力佳綠能，透過這套系統得知最佳換水時機及方式建議，提升漁產換肉率；以及協助光陽在電動機車導入自我學習式動態電量預估技術，透過AI自主學習系統搭配耗能分析，能分辨不同人的騎乘習慣，精準將電量換算成剩餘里程，在電池低電量、低溫等限制下會顯示馬力限制，增加未來電動機車時代的使用便利性。

(工商 )