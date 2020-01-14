張麗善認同蔣江辭中常委 促改革 14:562020/01/14 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣長張麗善肯定、支持立委蔣萬安、江啟臣辭去國民黨中常委促改革。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委蔣萬安、江啟臣辭去國民黨中常委，俾促使國民黨改革，雲林縣長張麗善非常肯定及支持黨內青壯派的主張。 張麗善指出，國民黨在此次選舉慘敗，要大徹大悟的改革，蔣萬安、江啟臣率先站出來辭去中常委，也是希望黨能徹底改革，該黨長期以來沒好好培養年輕人，因此都青黃不接，很需要培養青壯派，和年輕人更貼近。 張麗善很認同及支持蔣和江等人以辭職促改革，呼籲黨中央前輩記取慘痛經驗，好好思考未來黨的定位及方向。 雲林縣市長張麗善。 (中時 ) #中常委 #張麗善 #國民黨 #縣市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 開出第一槍 江啟臣辭中常委 籲助度過罷韓危機 07:192020/01/14 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 張亞中：國民黨要打破權貴結構的腐朽高牆 13:322020/01/14 政治 政治熱門新聞 吳敦義請辭待命掀風暴 挺吳派中常委反彈 - 政治 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 國民黨輸慘 媒體人揭穿問題：自己人不挺自己人！ - 政治 2024總統人選 這四人浮上檯面 - 政治 張亞中宣布參選國民黨主席 黃暐瀚曝資格不符關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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