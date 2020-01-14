立委蔣萬安、江啟臣辭去國民黨中常委，俾促使國民黨改革，雲林縣長張麗善非常肯定及支持黨內青壯派的主張。

張麗善指出，國民黨在此次選舉慘敗，要大徹大悟的改革，蔣萬安、江啟臣率先站出來辭去中常委，也是希望黨能徹底改革，該黨長期以來沒好好培養年輕人，因此都青黃不接，很需要培養青壯派，和年輕人更貼近。

張麗善很認同及支持蔣和江等人以辭職促改革，呼籲黨中央前輩記取慘痛經驗，好好思考未來黨的定位及方向。

雲林縣市長張麗善。

(中時 )