受到中美貿易戰影響，去年申請上櫃掛牌新上櫃公司僅20家，櫃檯買賣中心總經理李愛玲表示，今年整體環境看起來比去年好，櫃買中心將持續推動國內外優質企業上櫃，希望今年新上櫃公司家數能超越去年。

2019年全球經濟景氣受到中美貿易戰影響波動劇烈，亦衝擊到企業獲利及申請上櫃意願，去年上櫃掛牌新上櫃公司僅20家，遠低於2018年的31家，吸引更多優質國內外企業上櫃成為櫃買中心今年重點業務。

李愛玲表示，配合政府「5+2產業創新計畫」及「新南向政策」，櫃買中心除積極推動國內優質企業上櫃及登錄興櫃外，並持續赴新南向國家及海外招商，推動海外優質企業來台加入櫃買市場，預計於第1季在台北、新竹辦理2場宣導說明會，目前亦已規畫赴越南舉辦說明會暨拜訪當地優質企業，推動來台上(興)櫃。

在創櫃板部分，李愛玲表示，櫃買中心積極協同各推薦單位及會計師事務所推動具創新、創意之公開發行公司進入創櫃板，並定期開辦相關輔導課程，透過具體多元的內容主題與分享交流方式，提供公司實質輔導；此外，櫃買也將持續舉辦業務說明會及投資媒合會，以及帶領創櫃公司參與中大型展覽活動等方式，增進創櫃板公司曝光，協助拓展商機及資金媒合。

配合上櫃公司各季財務報告公告期間，櫃買中心亦將持續邀請櫃買市場特色產業具代表性的公司舉辦業績發表會，預計每一季都會有7到8場說明會，增進投資人對上櫃公司財務業務及發展前景的瞭解。

櫃買市場今年亦有多項新制要上路，其中逐筆交易將於今年3月23日實施，李愛玲表示，逐筆交易經過測試，一切順利沒有大問題，櫃買中心除持續強化宣導，並推廣擬真平台體驗交易，讓投資人能在新制上線前熟悉新撮合機制，另外也將在實施前再針對證券商進行3次市場會測，以確保證券商電腦系統順利如期上線。

除逐筆交易將於今年3月23日實施，讓交易機制接軌國際，同日亦將實施興櫃股票訊息面暫停交易機制及興櫃股票股價升降單位調整為6個級距等新制；今年第4季亦將實施盤中零股交易機制，藉以降低高價股投資門檻，利於年輕人與小資族參與投資。

至於上櫃公司退場機制也將自4月1日起實施，對經營能力存在重大不確定性或財務表現極度欠佳的公司，設定終止櫃檯買賣之明確時限(處置後逾三年)與程序。並自上櫃公司檢送108年度(含)以後各季經會計師查核或核閱之財務報告起算適用。

(時報資訊)