新豐鄉中崙支線排水護岸改善應急工程，預計3月發包年底完工。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣新豐鄉茄苳溪和中崙溪沿線護岸老舊，高度不足且有缺口，去年5月豪雨造成農田淹水，農民種植的西瓜和洋香瓜幾乎全毀，縣府爭取前膽基礎建設計畫2件護岸應急工程，預計3月發包年底完工，將可改善當地淹水困擾。

新豐鄉公所建設課表示，這兩件工程分別位於新豐溪支流上坑排水（茄苳溪）及中崙支線排水（中崙溪），因護岸高度不足等問題，遇豪大雨容易淹水，去年5月17日新豐暴雨造成沿線農田被淹沒，也威脅附近農村社區居民的生命財產安全。

縣府工務處長林鶴斯14日在主管會報指出，109年度經濟部在「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」中，核定「新豐鄉上坑排水民安橋上游護岸改善」及「新豐鄉中崙支線排水護岸改善」2件應急工程。

林鶴斯說，這2件護岸改善應急工程，將分別施作320公尺重力式護岸，加高護岸及加強基礎，中央補助1551萬餘元，縣府和新豐鄉公所共配合437萬餘元，預計3月發包，年底完工。

林鶴斯並表示，去年辦理2件護岸改善應急工 程，寶山水尾溝工程已在去年底完工，竹北豆子埔溪幹線護岸改善應急工程預計2月底完工。

(中時 )