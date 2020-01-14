交通部高速公路局今日表示，考量春節連假國道交通需求是平日1.5至2倍，尤其尖峰時段瓶頸路段易嚴重壅塞，去年度在出口匝道回堵嚴重的交流道，再增設10處有「電眼」之稱的高解析度攝影機，提醒欲駛離國道的用路人儘早變換至外側車道，依序駛出交流道，切勿從左側車道強行插入連貫車隊，違者將處以3000至6000元罰鍰。

為提高行車秩序與安全，高公局先前已配合公警局在出口匝道回堵嚴重的交流道：國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統雙向出口、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出及木柵東出等9處出口鼻端處設置高解析度攝影機，提供公警局逕行舉發開單。

高公局去年度再增設10處攝影機，其中，國1新竹交流道南向、國2南桃園交流道東向及國3大溪交流道南向等3處已啟用，另7處，包含：國1機場系統南向往國2西向、竹北交流道北向、頭份交流道南向、大灣交流道南向、台南交流道北向、國2大園交流道西向及國3木柵交流道南向，將配合公警局後續公告啟用。

高公局提醒用路人，若從左側車道強行插入連貫車隊下交流道，違者可處新台幣3000至6000元罰鍰；如遇相關違規插隊車輛，亦可將行車紀錄器所錄攝的違規影像，提供公警局逕行舉發開單。

(中時 )