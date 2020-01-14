海巡署中部分署14日整合岸、海勤務、港區CIQS檢疫機制，要讓國人安心過年。（陳淑娥攝）

近期大陸「非洲豬瘟」、「鼠疫」、「2019新型冠狀病毒」疫情肆虐，海巡署中部分署今(14日)整合岸、海勤務、港區CIQS檢疫機制，以強化各項執法工作為目的，期有效遏阻走私、非法入出國、疫病入侵，以確保國家安全，保障人民權益。

本次專案任務，由中部分署第三岸巡隊、艦隊分署第三海巡隊邀集海關、移民署、港警、防檢局等CIQS單位實施聯合勤教，計投入1艇、27車共98人次。

海巡署中部分署表示，針對苗、中、彰沿海地區易走私、偷渡地點、岸際空屋、防風林、涵洞及岸際河道進行全面性地毯式清查，另強化台中商港、麥寮工業港進出疫區船舶人員、載運貨物安檢作為，防杜疫區豬肉及相關製品入境，也避免大陸肺炎疫情蔓延至國內，充分展現海巡查緝不法及防堵疫情入侵的決心，讓國人能安心過年。

海巡署中部分署指出，聯合擴大威力掃蕩除驗證海巡勤務執行成效外，採強力查緝與預防嚇阻並重的方式，達成打擊不法與維護岸港安全工作，有效提升查緝成效，消弭犯罪，以維護中部沿海地區之治安；同時呼籲民眾，若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打「118海巡服務專線」。

(中時 )