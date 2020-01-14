直播》選後一家親？2020各陣營發言人談笑間揮別過去劍拔弩張 14:392020/01/14 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020各黨發言人茶敘。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】2020各陣營發言人茶敘｜2020.01.14 2020大選結束，各政黨的發言人在今日舉辦發言人茶敘，希望在選後民眾們可以團結，共同面對未來的挑戰。 (中時電子報) #發言人 #茶敘 #民眾 #團結 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓YouTuber凱道空拍影片終曝光 網：看到想哭 00:432020/01/10 政治 決戰24小時禿漢燕合體 藍大團結 百萬庶民挺韓 04:102020/01/10 政治要聞 新聞側寫》這一夜這群人有相同目標 讓韓總統變成真 04:102020/01/10 政治要聞 才嘆「韓國瑜又少兩票」女星又見「弟弟是民進黨員」氣炸 08:082020/01/10 娛樂 小英博士論文零引用 魏國彥酸：我不是很懂 08:352020/01/10 生活 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 10:152020/01/10 社會 大選最後倒數！名嘴：選完日子一樣要繼續過 10:212020/01/10 娛樂 徐佳瑩臉書慘遭網軍出征 何庭歡怒批：只有1450有言論自由？ 12:072020/01/10 政治 洪秀柱掃街 談黨產再批民進黨追殺 12:442020/01/10 政治 徐佳瑩臉書遭網出征 製作人發聲：說實際狀況給大家知道 13:542020/01/10 娛樂 政治熱門新聞 吳敦義請辭待命掀風暴 挺吳派中常委反彈 - 政治 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 國民黨輸慘 媒體人揭穿問題：自己人不挺自己人！ - 政治 2024總統人選 這四人浮上檯面 - 政治 張亞中宣布參選國民黨主席 黃暐瀚曝資格不符關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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