嘉義縣府將在本周末開辦年貨市集，14日縣長翁章梁化身大廚上好菜。（張亦惠攝）

嘉義縣府將在本周末開辦年貨市集，要讓民眾一次購足年貨。（張亦惠攝）

嘉義縣政府將在18、19日在縣府前廣場舉辦「年貨市集」募集200攤來自嘉縣各地的特色伴手禮，讓民眾可以一次採購嘉縣各地特色年貨，另，為刺激現場買氣，現場也有消費滿額贈、抽紅包等活動，要讓民眾滿載而歸過好年。

嘉義縣政府首次開辦年貨市集，昨日舉辦宣傳記者會，翁章梁化身阿梁師與崇美農場負責人林美珠共同以雞、魚為主，搭配過年主題，加入各種乾貨、在地食材，完成「家和萬事興」圍爐火鍋。

翁章梁說，縣府自去年9月起舉辦嘉有好市集活動，廣受民眾好評，加上嘉義縣腹地廣大，山產及漁獲品質佳，特別整合嘉有好市集及年貨市集，召集200攤在地商家，讓民眾有好去處辦年貨。

本次年貨市集為期兩天，文化觀光局長許有仁表示，除了集結優質年貨商家讓民眾選購外，為刺激現場買氣，還推出消費滿額贈獎活動，消費滿300元即可換取年貨市集「限定環保袋」及「20元消費抵用券」；消費滿500元可兌換「限定環保袋」及「新春紅包組」；累積消費滿1000元，除可兌換好禮外，還能再參加「紅包抽抽樂」共800份包包有獎，最大獎還可以把新鮮烏魚子帶回家。

文觀局表示，遊客當天可至文化觀光局攤位參加臉書按讚打卡活動，就能免費兌換金鼠年限量版旅遊福袋，內有三大旅遊路線，福袋還能當成春節掛飾。

(中時 )