迎接農曆新年，燦坤3C進入企業尾牙春酒禮品等的採購旺季，為了刺激買氣，燦坤3C貼心在年前推出「全民購物節」活動，推出最多超殺優惠與消費者一同過好年，活動自1月15日（三）起19日（日）為期五天，其中SAMSUNG 75吋 4K電視降價兩萬，活動價59,900元並限量500台，消費者詢問度高。

燦坤商品部總經理李經緯表示，隨著年節腳步接近，正是電視、冰箱以及各式清掃潔淨家電的買氣高峰期；此外，長達7天的年假也帶動電競、筆電及Switch組合等遊戲需求。最新款的iPhone 11 更是尾牙春酒贈禮排行榜的第一名，燦坤3C針對以上最具有話題性的商品提供年前最優價格再加碼眾多好禮回饋消費者。最後，燦坤台新生活聯名卡消費最高回饋高達4,500元，想在年前把握最佳採購時機的民眾千萬不要錯過！」

燦坤3C精選多款電視直降萬元，SAMSUNG 75吋 4K電視活動價59,900元（限量500台），現省20,000元，登錄再送總市價6,990元 SAMSUNG Soundbar N300+郵政禮券。

Panasonic 65吋 4K電視活動價僅要29,900元（限量300台），再送獨家神秘好禮！全民購物節期間購買指定電視另額外加贈市價1,380元松井1.8L晶玻炫光濾網泡茶壺或市價6,980元松井5.5L無煙免油健康氣炸鍋。

(工商 )