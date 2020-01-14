台灣影人協會理事長「阿姑」周遊、李朝永夫妻、陳松勇、李炳輝等400位資深藝人14日出席侯麗芳主持的109年度關懷演藝人員春節聯歡餐會，周遊透露除夕全家團聚，初一、初二在家等候客人拜年，「很多人都說要來家裡。」她透露每年光紅包就花了十幾萬，今年也不例外。

陳松勇曝近況。（吳維書攝）

周遊也在台上表示：「各位有幫過我忙、有受過我氣的不管是工作人員還是演員，這個年紀見一次賺一次，很開心可以跟大家見面。」台下笑聲不斷。她與李朝永談到陳松勇，笑稱剛還互相敬酒沒有心結，李朝永表示：「喝酒是老人家的嗜好，只是不要過量了。」周遊則透露夫妻很常在晚上開心小酌，李朝永笑喊，「喝開心抱起來丟床上！」她坦言想到老公過去出軌還是不甘，但新的一年要揮別所有陰霾往前走。

過年即將邁入80歲的陳松勇十年如一日，依舊每天喝高粱，他特別呼籲，「但不要寫金門高粱為它們廣告。」他坦言，「沒有一天喝多少，我想喝多少就喝多少，個人體質不一樣。」他透露太陽穴偶爾有點「麻麻的」，一旁康凱聞言詢問：「有沒有小孩子？」陳松勇不改大砲個性，「沒有結婚怎麼會有小孩，哪像你一樣外面很多很幸福。」

而李炳輝今年接不到10場尾牙，「環境不好感恩的心啦，保持快樂的心。」他因沒抽到街頭藝人表演籤，所以無法在碼頭唱歌，現在每天9到10 點偶爾在菜市場表演。文化部次長彭俊亨、關懷演藝人員基金會董事長、華視總經理莊豐嘉、中視總經理胡雪珠、台視總經理周法勛、中華演藝總工會理事長陳桓浩、台灣演藝人協會理事長蕭潤禾、林福地、常楓、葉青、李景光、李志希、石雋、文香、丁強、李璇、章永華也一同出席。

(中時 )