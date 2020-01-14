2020大選甫落幕，外界盛傳臺南市政府小內閣即將異動的傳聞，臺南市長黃偉哲今天受訪時證實，小內閣將在農曆春節過後「被動調整」，預計大概2、3位局處首長將異動。

面對外界關注小內閣異動，黃偉哲指出，市府整體績效及人民對市府團隊滿意度還不錯，從內部民調顯示，市府滿意度68％、市長滿意度72％，顯示市長和市府滿意度扣得比較緊。

他說，過去曾有些首長滿意度很高，市府團隊沒那麼高，這是個人魅力，就他而言，他不是打個人魅力牌，而是訴求團隊作戰，團隊的人有進、有出是合理的，平常心看待，但坦言人事這方面仍在研議中，最快在農曆春節過後會有所更動。

由於大選剛過，他說，不清楚小內閣和大內閣的人事是否連動，也不知道小內閣有沒有人要去大內閣，不過，基本上，半年和一年都是內閣名單調整的時間點。他證實，目前有2、3名局處長會更動，針對有些人要走，他還是會慰留，但若未能順利慰留，異動幅度就可能高達3、4名。

(中時 )