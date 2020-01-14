美食外送平台Foodpanda（空腹熊貓）近日公布薪資調整方案，大幅調降了外送薪資，被外送員批評變相砍薪，揚言要在本週四（16日）罷工。台灣協作暨共享經濟協會（簡稱SEAT協會）對此表示，正積極了解與協助，希望能夠找到妥適的解決方案，不樂見外送員權益受到犧牲，也希望能夠透過更妥適的協調來避免罷工陳情。

SEAT協會說，期待業者、外送員、政府單位能夠站在彼此體諒的心情，增進理性且友善的溝通，共同爭取三贏。

另外，SEAT協會也提到，健康且具有競爭性的市場有賴合理的外送員收入、平台利潤、保險等相關成本。日前台北市政府通過外送平台管理自治條例，要求平台提供外送員「全時段」保險，不但不符合產業升級和業態發展，更大幅改變成本結構。

SEAT協會說，已於8日召開記者會，提醒台北市政府法規矯枉過正，反而可能犧牲廣大外送員與消費大眾權益。藉此機會，本會希望再次呼籲台北市政府，過當的「全時段」保險已不合理地增加平台業者的負擔，扼殺外送產業發展，北市府應儘速修改，以避免類似狀況持續發生。

(工商 )