美中將簽署第一階段協議，加上美國將中國排除匯率操縱國名單，激勵美股四大指數昨夜整齊收高，台股在外資連續買超百億元助陣下，今日由權值三巨頭台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)領軍續漲，國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)、聯鈞(3450)等聯袂強彈助攻，多頭氣勢旺盛，盤中最高來到12186.62點，距離前高12197.64點僅11點，終場集中市場收12179.81點、上漲66.39點，總成交值再增至1529.20億元；店頭市場收149.62點、上漲1.35點，總成交值362.35億元。

分析師指出，外資期現貨都站買方，至昨日期貨留倉口數逾4萬口，現貨部分也大買百億。外資推波助瀾下，台股今日跳空收波段高，KD指標持續攀升，由於中美貿易協定即將簽署，再加上台積電法說展望值得期待，台股有機會在豬年封關時再上高峰。

盤面上，台積電16日法說在即，外資對目標價新共識拉高至400元，今日股價率先反應飆至346元，再創新高，市值也來到8.97兆元，蓄勢挑戰9兆元里程碑。奇力新集團旗下旺詮通知大中華區通路客戶調漲晶片電阻價格，漲幅約10%到15%，並恢復正常接單，奇力新預估，第1季合併營收有機會優於去年第4季及去年同期，今日人氣大爆發，衝出2.9萬餘張成交量，股價收133.5元、漲幅9.43%。MLCC和晶片電阻供不應求可望延續到Q2，今日被動元件三雄國巨、華新科、禾伸堂(3026)聯袂走強，股價分別收漲7.44%、3.74%、4.72%，表現搶眼。

匯率方面，選舉不確定因素消除後，外資熱錢持續湧入，新台幣兌美元今天開低走高，盤初就衝破29.9元關卡，最高觸及29.85元，強升1.02角，午盤以29.886元、升6.6分暫收，14:15，新台幣兌美元為29.902元，升值5分。

分析師表示，台股長期平均風險報酬效益優於其他市場，企業獲利前景看好，後市仍聚焦5G、半導體、IC設計封測、光學鏡頭、自動化設備、營建設備、內需類等，長線布局選股不選市。

(時報資訊)