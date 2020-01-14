由網紅「視網膜」主持的節目《眼球中央電視台》，曾邀請台北市議員徐巧芯、高雄市議員黃捷2位「議會女神」，獲得廣大迴響。節目將舉辦一年一度〈春節聯歡晚會〉，於18日開演、24日首播，確定邀請2人再度同台；消息一出，網友拍手叫好，更有人對徐大喊：「國民黨靠妳了！」
《眼球中央電視台》昨日（13）在臉書公布：
團結一心陣容公佈
北巧芯 南黃捷 強勢登台！
徐巧芯 黃捷 鳳山捷伴同行 本次也將參與春晚節目
身為政治人物代表
他們會使出什麼樣的渾身解術
來取得新春好兆頭呢？
中華民國109年 央視春晚
109年1月18日（六）大直 ATT SHOW BOX 春晚演播大廳
17:30 ATT 一樓整隊
18:00 驗票入場
19:00 開演 109 年 1 月 24 日 除夕 全球線上放送
文章截至出稿時間，獲得超過3600個讚、超過100則留言，網友紛紛回應：「巧芯巧芯得第一！」「能同框真不簡單」、「可愛的黃捷」、「竟然沒有高嘉瑜」、「這就為什麼不需要滅掉藍綠，裡面還是有好的人選，期待兩位有智慧美女擦出的火花！」「巧芯真是國民黨的希望」、「還行啦！兩個都比較接近年輕人」、「巧芯上次一起翻白眼道歉超好笑」、「好耶」、「徐巧芯，國民黨靠妳了！」
(中時電子報)
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