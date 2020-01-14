台灣未來45天氣溫預測。(圖擷自賈新興臉書/天氣風險管理公司)

今年農曆春節連假7天，大家已開始規畫出遊的行程。從冬季風觀測，氣象專家賈新興預估，前半段天氣相對溫暖，後半段則相對偏涼，至於降雨方面，基本上以降雨少的方向機率最高。整體看來，天氣趨勢利於出遊走春。

氣象專家賈新興昨(13)日在臉書上表示，此前預測台灣最冷時候可能已經過去了，這預測標準是以去年12月8日出現的最低溫11.6度為基準，至目前為止還未跌破此溫度。根據最新預測顯示，1/17-1/18這一波強度看來不會超越，且1/28-2/1(農曆年後半)也是如此。

賈新興指出，這次農曆年天氣預估，其基本趨勢也類似，農曆年前半段相對溫暖，農曆年後半段和前半段比相對偏涼。至於降雨方面，目前預估基本上以降雨少的方向機率最高。

不過，1/26之後要留意中國華南地區是否有鋒面系統，賈新興強調，一旦出現鋒面，1月底至2月中旬轉成降雨偏多的機率就會偏高了。

(中時電子報)