苗栗縣通霄鎮公所14日辦理歲末關懷活動，針對低收入戶發放濟助物資，並表揚參與捐贈的單位。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

春節將至寒冬送暖，苗栗縣通霄鎮公所14日辦理歲末關懷活動，針對108年度列冊低收入戶發放濟助物資，並表揚熱心公益的通霄鎮里長聯誼會等31個機關、公司行號及團體，鎮長陳漢志表示，期盼藉由大家的力量，傳遞關懷與愛心，讓所有家庭在年節到來時刻，都能夠享受到溫暖。

關懷貧困弱勢家庭，通霄鎮公所14日上午8點半，在通霄鎮綜合活動中心地下室，舉辦寒冬送暖活動，由鎮長陳漢志頒贈感謝狀，表揚31個捐贈物資單位，再由各里長、里幹事下鄉，針對去年度199戶列冊低收入戶，逐一發送禮券及濟助物資。

通霄鎮公所社會課指出，鑑於各界在春節前夕，皆會各別辦理關懷鎮內弱勢家庭的濟助物資活動，公所為有效整合各界濟助物資發放，因此統一辦理「年度寒冬送暖－歲末關懷活動」，參與單位包含鎮代會、台電、里長聯誼會、義消協會、光田醫院、炎玉紀念教育基金會、拱天宮等。

捐贈品除了現金禮券，還包含衛生紙、麵條、白米、肉鬆、醬油、沙拉油等民生物資，充分給予受助戶實質幫助，鎮長陳漢志表示，感謝各界熱心公益，希望在農曆春節前夕，給予弱勢家庭生活物資支援，讓他們能在歲末寒冬，因為大家的付出，感受溫情滿人間。

(中時 )