曾經的桌面系統霸主─Windows 7 的時代在今日正式終結了，Windows 7走入歷史，這也可以說意味著PC時代的終結。

權威資訊科技趨勢網站ZDNet的主編Steve Ranger發表評論表示，這個2009年首次啟動的作業系統，在許多方面，Windows 7的成功都是PC和Windows的最高水準。在過去的十年中，它受到了PC用戶和管理員的廣泛喜愛，不僅是為了取代其臭名昭彰的Windows Vista。

他認為，PC應該在十年前就應該死了。但因為Windows 7出現了，它也具有強大的持久力：Windows 7用戶在出現時基本上忽略了Windows 8，直到Windows 10成熟，用戶才逐漸從可靠舒適的Windows 7遷移。

但是，即使在微軟支持快要結束時，Windows 7的支持者也被證明是固執的。儘管企業大都採取了行動，但仍然有許多消費者繼續使用他們的舊系統。

Windows 7時代與PC時​​代的高峰相吻合，Windows 7的終結也標誌著PC時代的終結。

在最近的七年中， PC的銷售一直在下降，直到去年才又出現小幅增長，主要是由於企業在屈服於不可避免的升級之後，需要購買新的PC來運行Windows 10。

在許多情況和使用案例中，PC已被各種其他設備中包含的智慧手機、平板電腦或數位助理，如Amazon alexa所取代。不僅是PC，Windows不再是Microsoft的主力產品。

當然，這並不是說PC已經死了，但甚至PC的定義變得模糊了。個人電腦製造商不斷提供新的創意，這些創意提供了各種奇特的，非傳統PC樣態的產品。

(中時電子報)