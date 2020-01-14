台灣文創旅遊觀光協會暨臺中市糕餅同業公會號召臺中市觀光相關產業業者連手再出擊！19日將在台中市草悟道園區舉辦「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」活動。（陳世宗攝）

新春年節前，由台灣文創旅遊觀光協會暨臺中市糕餅同業公會共同以「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」。（陳世宗攝）

台灣人的心靈故鄉彰化玻璃媽組廟，歡迎中部民眾春節期間前往旅遊觀光。（陳世宗攝）

響應交通部觀光局推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，強化大台中市的區域觀光旅遊的深度與廣度，台灣文創旅遊觀光協會暨台中市糕餅同業公會號召台中市觀光相關產業業者連手再出擊！19日將在台中市草悟道園區舉辦「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」活動，歡迎民眾前往購買伴手禮。

台中市文創觀光產業行銷宣導活動，整合台中市糕餅同業公會、台中市旅館商業同業公會及台中市好禮協會等，35家觀光上、下游觀光產業推廣行銷，展現台中市跨域、跨產業合作，並在推出農曆春節期間推出一連串「吃喝玩樂」的豐富優惠活動，展現多元化的大台中觀光特色，歡迎民眾農曆過年到台中市來行春。

台灣文創旅遊觀光協會理事長羅正偉說，以觀光市集的概念，規劃辦理促銷推廣活動，彰顯地方名產特色，佐以文創巧思商品，配合即將到來的春節，國人對新穎事物的好奇，和對過年團圓的期待，準備伴手禮當作贈禮及與家人品嘗享用的熱切心態，提供平台給供需間互動與交易。

羅正偉指出，本次行銷活動也邀請台中市的薩克斯風表演團體在會場進行表演，讓民眾在綠蔭下聆聽悠揚的樂音，展現薩克斯風名列全球三大產地樂音風情，活動現場安排猜燈謎活動，提前慶元宵，鼓勵參觀民眾多了解臺中市的旅遊景點及觀光特色

台中市糕餅同業公會理事長蔡萬財表示，台中特有且獨特商圈魅力和人文藝術氣息特色，近年來已延伸成為跨或的觀光產業鏈，在新春年節前，由台灣文創旅遊觀光協會暨臺中市糕餅同業公會共同以「玉鼠迎春賀佳節，歡樂滿堂慶豐收」為主題，整合臺中市觀光業者團結一致，配合交通部觀光局的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，推動臺中市的「食、宿、遊、購、行」的旅遊行程。

台中市最著名的草悟道商圈，行銷新春期間台中市各項旅遊優惠措遊，帶動台中觀光產業生機，協助台中市觀光產業拓展行銷通路，邀請遊客到台中市旅遊度假，達到集客、鼓勵住宿及提升臺中市的消費購物的目的，大家一起努力吸引各地的遊客到臺中市的吃喝玩樂，感受這個蘊含百年歷史內涵、在地人文時尚、自然生態及美食藝饗的美麗城市，讓到臺中市旅遊成為一種流行及時尚。

蔡萬財指出，農曆春節假期最適合來台中市旅遊，由台中市政府主辦的「2020年台灣燈會在臺中」副燈區－文心森林公園，已在108年12月21日盛大開燈，而交通部觀光局規劃的主燈區也將於2月8日隆重登場，遊客能利用農曆春節及元宵節等假期，安排到臺中市賞花燈、提燈籠過元宵節，提供遊客旅遊時多元的配套選擇，利用各項好康優惠，相揪來臺中行春踩青喔!

蔡萬財說，觀光行銷及推動需整合整體的產業鏈，以推廣觀光旅遊與消費購物為主形成共識而產生觀光新亮點，再透過媒體曝光及口碑相傳，打造最佳的旅遊環境；希望這波新春行銷活動能帶動台中市住房率，刺激台中市的國民旅遊市場創造直接及間接觀光效益。

(中時 )