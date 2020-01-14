流感疫情進入高峰，疾管署疫情匯報今天公布上周類流感門急診人次，上周就診人次攀升到12萬4千多人，且併發重症病例就新增118人，其中8人死亡，重症和死亡人數雙雙創下單周新高，其中38歲男性為最年輕案例。疾管署表示，死亡的案例都沒有接種流感疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內上周急診類流感就診達12萬4118人次，較前一周上升7.6％。急診類流感就診病例百分比為13.5％，與前一周相當；社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔80％。

另外，上周共新增118例流感併發重症病例，本季(2019年10月起迄2020年1月13日)流感併發重症病例累計617例，其中上周造成8人死亡，以感染A型H1N1(113例)為多。

疾管署防疫醫師林詠青表示，重症死亡8例中，為6男2女，年齡最小是38歲，最大91歲，其中7例有慢性疾病或是潛在疾病也沒有接種疫苗，都是併發肺炎過世，發病到死亡平均7天。

林詠青表示，其中年紀最輕的38歲男性本身有糖尿病病史，血糖控制不佳，有流感症狀幾天後出現呼吸困難，到醫院急診室就醫，一度發生心跳停止狀況，急救後雖恢復生命徵象，但已經有肺炎、心臟心肌炎，住院治療都沒有改善住院七天後過世。

老年人和慢性疾病患者感染流感後死亡風險很高，包含心肺功能不佳，有慢性病如高血壓、糖尿病狀況多，林詠青提醒，這些民眾是流感公費疫苗接種對象，應儘速接種。此外，有出現流感症狀要密切注意是否有出現呼吸困難、呼吸急促、血痰、痰液變濃、低血壓、胸痛等都要儘速到大醫院治療。

疾管署副署長莊人祥也表示，流感疫情在上周已經提早進入高峰，近日雖急診人數已經趨緩，但天氣又變冷，高峰期下降不會太快。提醒民眾，公費流感疫苗還有122萬劑，符合公費對象盡快施打。

(中時 )