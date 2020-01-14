春節連假將至，高公局今日表示，初三、初四是北返尖峰日，中午過後國道將有長時段壅塞，建議要南下返鄉或旅遊者，可在小年夜至初二下午1點後上路，回去上班者，建議初三至初五上午10時前上路。

高公局預估好走時段，小年夜至初二，也就是1月23日至26日，南向旅遊或返鄉的用路人，請多利用下午1時後時段，至於初三至初五，也就是1月27日至29日，北向返回工作崗位的用路人，請多利用上午10時前的時段。

高工局表示，1月27日、28日（初三、初四）是北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，如符合高乘載管制的車輛，欲走國1及國3，可利用下午1時至傍晚6時出發、國5可利用下午2時至晚間9時出發，只有1至2人的車輛，建議於上午10時前出發，或延後至初五再北返，避免車流過於集中造成長時段壅塞，大家遵循分流規劃，將能避免塞車。

針對國道尖峰時段與路段，高公局表示，已規劃4條長途及7條短途替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1及國3，其中台61線西濱快速公路新竹以南已全線通車，建議往返新竹台南可多利用；短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量走省縣道，不要上國道。

高公局表示，預測資料於高速公路1968網站及1968App供用路人參考規劃行程，請用路人多加利用。

(中時 )